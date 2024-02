Na Beňovolehotskom potoku pokračujú v stabilizačných prácach

Dolný Kubín 12. februára (TASR) - Stabilizačné práce na Beňovolehotskom potoku v Dolnom Kubíne by mali trvať do konca tohto týždňa. Pre TASR to v pondelok potvrdil primátor Ján Prílepok. Vyhlásený tretí povodňový stupeň znížili na druhý.



Na mieste pracujú vodohospodári. "Vodohospodári prišli do 12 hodín od vyhlásenia mimoriadnej situácie. Začali pracovať na tom, aby sa čo najrýchlejšie spriechodnilo koryto potoka a zároveň, aby sa predišlo prípadným škodám," priblížil Prílepok.



Aktuálne počasie umožňuje, aby pracovníci mohli počas tohto týždňa pokračovať v úpravách. "Ak sa nič nepredvídateľné nestane, predpokladáme, že do konca týždňa by práce mali byť ukončené a situácia by mala byť v poriadku," dodal Prílepok.



Dolnokubínska radnica koncom uplynulého týždňa vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity na Beňovolehotskom potoku a jeho prítokoch. Stalo sa tak z dôvodu podmočenia a následného zosuvu brehov potoka. Došlo tiež k poškodeniu úpravy brehov v dĺžke približne 30 metrov. Tamojšiu cestu zúžili do jazdného pruhu. Ide o jedinú prístupovú cestu do lyžiarskeho strediska Kubínska hoľa.