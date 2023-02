Dolný Kubín na piaty pokus vybral nového vedúceho odboru výstavby

Dolný Kubín 23. februára (TASR) - Mesto Dolný Kubín má po takmer dvoch rokoch nového vedúceho odboru výstavby a životného prostredia. Stal sa ním Pavol Liška, ktorý vystriedal Pavla Stareka. Nového vedúceho sa mestu podarilo nájsť až na piatom výberovom konaní. Potvrdil to vo štvrtok dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



Prvé výberové konanie vyhlásili v júli 2021. Výberových konaní sa dokopy zúčastnilo 13 uchádzačov. "Pozícia vedúceho odboru výstavby je veľmi komplexná. Zahŕňa v sebe aj agendy životného prostredia, Štátneho fondu rozvoja a bývania, územného plánovania a stavebného úradu. Až na piatom výberovom konaní sa nám podarilo vybrať uchádzača, ktorý mal skúsenosti, praktické aj odborné znalosti prierezovo zo všetkých oblastí," vysvetlil pre TASR Prílepok.



Tento rok čaká odbor výstavby niekoľko výziev, medzi investičnými akciami sú napríklad rekonštrukcie frekventovanej križovatky a materskej škôlky na Brezovci. Tá by mala priniesť ekonomické a energetické úspory. "Mojou úlohou je teraz poskladať si všetky informácie a posunúť veci smerom, ktorý by bol výhodný pre mesto a obyvateľov Dolného Kubína," uviedol Liška.