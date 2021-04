Na dolnokubínskom štadióne chcú opraviť osvetlenie ľadovej plochy

Dolný Kubín 26. apríla (TASR) – Súčasťou plánovanej rekonštrukcie zimného štadióna v Dolnom Kubíne, ktorá by mala začať ešte tento rok, je obnova osvetlenia ľadovej plochy. Osvetlenie namontovali pred 15 rokmi, nahradiť ho chcú novým. Úpravami by mali prejsť aj priľahlé šatne a sociálne zariadenia.



„Nové osvetlenie by bolo oveľa úspornejšie. Dali by sa použiť rôzne svetelné efekty nielen počas hokejových zápasov, ale aj pri podujatiach, ktoré sa tu budú konať. Osvetľovacia sústava je navrhnutá na šesť svetelných režimov," priblížil správca športových zariadení na zimnom štadióne Štefan Belvončík.



Projekt podľa Belvončíka rieši aj núdzové osvetlenie ľadovej plochy v prípade výpadku elektrického prúdu či svetelné efekty nad bránkami ihriska. „Súčasné náklady na elektrickú energiu na osvetlenie predstavujú zhruba 11.500 eur. Z aktuálnej spotreby predpokladáme úsporu 60 percent, ročne by sme tak ušetrili asi 7000 eur," vysvetlil. Návratnosť investície v predpokladanej výške 65.000 eur by podľa jeho slov bola zhruba deväť rokov.



Mesto žiada finančné prostriedky od Fondu na podporu športu aj na renováciu šatní a sociálnych zariadení. Cieľom obnovy je docieliť ich bezbariérovosť aj celkovú modernizáciu. Rekonštrukcia ráta s výmenou pôvodných okien, dverí, podláh a obkladov. Stavebné práce, počas ktorých odstránia niektoré pôvodné priečky, zárubne, dlažby, obklady, dlažba či vykurovacie telesá, sa dotknú aj rozvodov vody, elektroinštalácie a vzduchotechniky.



„Náš zimný štadión využíva na prípravu slovenská parahokejová reprezentácia, je ich domovským stánkom. Preto potrebujeme, aby boli šatne bezbariérové. Okrem kompletnej rekonštrukcie šatní chceme, aby boli bezbariérové aj záchody, sprchy a prístupy na zimný štadión," uviedol Belvončík s tým, že celková investícia do tejto obnovy by mala dosiahnuť vyše 123.000 eur bez DPH.