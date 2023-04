Dolný Kubín 27. apríla (TASR) – Mesto Dolný Kubín nakupuje elektrinu na spotovom trhu. Podľa primátora Jána Prílepka tak vedia efektívnejšie pracovať s elektrickou spotrebou.



"Aktuálne máme v niektorých situáciách náklady na úrovni iba 30 až 40 % z fixnej ceny. Ak by sa cena zvýšila výrazne, vieme odstaviť napríklad zimný štadión alebo akvapark bez toho, aby sme museli platiť pokuty za nedodržanie zmluvy o odbere," skonštatoval Prílepok.



Radnica vlani zaviedla opatrenia, aby mestský rozpočet nebol zaťažený rastúcimi cenami energií. Mesto malo vysúťažené ceny energií len do konca roka 2022. "Preto sme sa už v polovici roka začali zaoberať tým, kde energie nakúpiť čo najlacnejšie na ďalšie obdobie. Dnes nakupujeme elektrinu na spotovom trhu, vďaka čomu sme momentálne v iných cenových úrovniach, ako keby sme súťažili pôvodne fixnú cenu koncom minulého roka," povedal primátor.



Dodal, že cena sa aktuálne pohybuje v rôznej časti dňa od 40 do 230 eur za megawatthodinu silovej energie.