Dolný Kubín nezvyšuje dane, iba paušálny poplatok za komunálny odpad

Dolný Kubín 16. decembra (TASR) - Mesto Dolný Kubín nebude v roku 2024 zvyšovať dane, ale zvýši paušálny poplatok za komunálny odpad na 0,105 eura za osobu a kalendárny deň. Podľa primátora Jána Prílepka je dôvodom inflácia, zvýšenie miezd a nákladov v odpadovom hospodárstve.



Podľa vedúceho odboru dopravy a miestneho hospodárstva Mestského úradu v Dolnom Kubíne Miroslava Kosmeľa sa súčasný poplatok 32,85 eura za rok zmení na 38,43 eura za rok. Zmení sa aj poplatok za nevážený množstvový zber komunálnych odpadov, kde 110/120-litrová nádoba alebo vrece vyjde na 0,026 eura za liter. Pri 240-litrovej nádobe je to 0,021 eura za liter a pri 1100-litrovej nádobe to bude vychádzať 0,016 eura za liter. "Peniaze z príjmu z poplatku za komunálny odpad by mali pokrývať náklady na odpadové hospodárstvo na budúci rok," skonštatoval.



"Sme radi, že aj vďaka viacerým opatreniam v odpadovom hospodárstve sme nemuseli dramaticky dvíhať poplatok, ale zvyšujeme ho len o niekoľko eur. Aj napriek tomu, že v odpadovom hospodárstve je rozpočet veľmi napätý, podarilo sa nám opäť zachovať aspoň nejaké zľavy pre našich obyvateľov, seniorov a zdravotne znevýhodnených," povedal Prílepok.