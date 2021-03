Nové trhovisko by v Dolnom Kubíne malo vyrásť ešte v tomto roku

Dolný Kubín 12. marca (TASR) – V meste Dolný Kubín by tento rok malo vyrásť nové trhovisko. Vybudujú ho na Námestí slobody pred mestským kultúrnym strediskom. Samospráva naň získala peniaze z Integrovaného regionálneho operačného programu. Oprávnené výdavky sú vo výške 80.000 eur, spoluúčasť mesta je 8000 eur.



"Trhovisko bude určené primárne pre drobných pestovateľov, výrobcov tradičných ľudových výrobkov či na podporu lokálnych producentov. Zároveň sa stane prezentačným priestorom, kde budú mať ľudia možnosť vidieť, ako pracuje rezbár, hrnčiar, košikár. Teda to, s čím sa stretnú raz za rok na jarmoku," povedal dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



Novovybudovaný trhový priestor bude pozostávať z ôsmich kusov uzamykateľných drevených stánkov s rozmerom pôdorysu 2 x 3 metre, ktoré budú umiestnené na drevenej podlahe s rozmerom takmer 100 štvorcových metrov. Každý zo stánkov bude napojený na elektrickú energiu, osvetlený a bude obsahovať infražiarič, čo stánky predurčuje na celoročné využitie. "Taktiež bude možnosť pripojenia ďalších elektrických zariadení v stánku do elektrickej siete. Vybuduje sa tiež elektrický podružný rozvádzač, ktorý umožní napojenie novovybudovaných trhových stánkov. Takisto sa budú môcť napojiť aj stánky, ktoré bývajú štandardne rozložené na Námestí slobody v čase malých sezónnych jarmokov," priblížila projektová manažérka z Mestského úradu v Dolnom Kubíne Beáta Valeková.



Pre účely trhoviska na Námestí slobody pribudne aj nový svetelný bod. V blízkosti stánkov bude umiestnená fontánka na pitie s pitnou vodou. Radnica plánuje realizáciu stihnúť do konca roka. Aktuálne sa čaká na podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok.