V Dolnom Kubíne si uctili obete holokaustu na židovskom cintoríne

Udalosti, ktoré sa udiali v rokoch 1942 až 1945, je podľa štatutárky Emílie Jurčíkovej z Občianskeho združenia Aktív-Relax, veľmi dôležité pripomínať najmä mladým ľuďom.

Dolný Kubín 9. septembra (TASR) - V Dolnom Kubíne si v utorok uctili Deň obetí holokaustu a rasového násilia podujatím Nezabudnutí susedia na židovskom cintoríne. Za prítomnosti zástupcov mesta a miestnych cirkví prečítali mená obetí holokaustu a záchrancov ocenených vyznamenaním Spravodlivý medzi národmi. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.

„Cintorín nám pripomína jednak temnú dobu, ale aj hrdinstvo Dolnokubínčanov. Mnohí pomohli prežiť celým rodinám toto ťažké obdobie a pritom riskovali nielen vlastný život, ale životy celých rodín,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.

Udalosti, ktoré sa udiali v rokoch 1942 až 1945, je podľa štatutárky Emílie Jurčíkovej z Občianskeho združenia Aktív-Relax, ktoré spravuje židovský cintorín v Dolnom Kubíne, veľmi dôležité pripomínať najmä mladým ľuďom. „V koncentračných táboroch zahynulo veľa obyvateľov židovskej národnosti a je dôležité, aby deň holokaustu bol pripomínaný práve mladej generácii,“ doplnila Jurčíková.

Rekonštrukcia židovského cintorína je rozdelená do viacerých etáp. Momentálne sú zrekonštruované schody, ceremoniálna hala a kamene. „Vďaka dobrovoľníkom, ktorí tu pracujú, sú kamene vyčistené od machu a lístia. Toto miesto je skutočne takým pamätným a kultúrnym miestom, ale do budúcna sa plánujeme popasovať so stromami, ktoré ohrozujú pomníky,“ priblížila štatutárka s tým, že ďalej majú v pláne úpravu hornej časti cintorína, kde je približne 70 kameňov, ktoré treba postaviť.
