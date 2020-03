Dolnokubínčania dostali letáky s informáciami o novom koronavíruse

Dolný Kubín 24. marca (TASR) – Dolnokubínske domácnosti dostali v týchto dňoch letáky s informáciami o novom koronavíruse. Pri distribuovaní viac ako 7000 letákov zamestnancom radnice pomáhalo 20 dobrovoľníkov. Okrem toho mesto zriadilo aj špeciálnu linku a službu na pomoc ľuďom v núdzi.



"Naším cieľom bolo dostať v tejto ťažkej situácii do všetkých dolnokubínskych domácností informačný leták, kde nájdu obyvatelia všetky dôležité informácie na jednom mieste. Obsahuje potrebné kontakty pre prípad núdze a odporúčania. Verím, že tento materiál uvítajú nielen naši seniori a obyvatelia bez internetového pripojenia, ale v prípade potreby môže byť užitočný naozaj pre každého," povedal primátor mesta Ján Prílepok.



V letáku sú uvedené kontakty na mestský úrad a jeho jednotlivé odbory, základné informácie, ako sa chrániť pred novým koronavírusom či ako postupovať, keď človek na sebe spozoruje príznaky ochorenia. Na poslednej strane letáku sú informácie pre osoby, ktoré sa nemajú na koho obrátiť a potrebujú v tomto čase pomoc.



Dolnokubínska samospráva spustila aj infolinku, kde sa verejnosť môže informovať o prijatých opatreniach proti šíreniu nového koronavírusu. Mobilná telefónna linka 0915 049 407 bude k dispozícii od pondelka do piatka od 7.00 do 14.00 h. Okrem toho môžu obyvatelia s podnetmi kontaktovať mestský úrad aj elektronicky na emailovej adrese info@dolnykubin.sk.



Pre tých, ktorí sa nemajú na koho obrátiť, zriadila radnica službu Pomoc v núdzi. "Úlohou služby je zabezpečiť nákup potravín, drogérie a liekov pre seniorov, ľudí so zdravotným znevýhodnením, pre osamelého rodiča s malými deťmi alebo osoby v karanténe. Chceli by sme vyzvať obyvateľov, aby nikomu nedávali peniaze vopred. Za nákup zaplatia až pri jeho doručení," ozrejmil primátor. Dolnokubínčania môžu túto službu využiť každý deň vrátane víkendov a sviatkov od 8.00 do 14.00 h na telefónnom čísle 0907 956 044 alebo e-maile seniori@dolnykubin.sk.