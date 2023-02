Dolný Kubín odvolal mimoriadnu situáciu pre snehovú kalamitu

Dolný Kubín 7. februára (TASR) - Mesto Dolný Kubín odvolalo mimoriadnu situáciu pre snehovú kalamitu. Pre TASR to potvrdil viceprimátor Matúš Lakoštík.



"Krízový štáb urobil v pondelok (6. 2.) obhliadku celého mesta. Keďže boli vykonané všetky potrebné záchranné práce na sprejazdnenie chodníkov, ciest a zabezpečenie dostupnosti strategických miest a inštitúcií, štáb konštatoval, že mimoriadna situácia sa skončí v pondelok k 18.00 h," priblížil Lakoštík.



Zdôraznil, že pri odstraňovaní snehovej kalamity sa mnoho hodín v teréne podieľali pracovníci Technických služieb mesta. "Vynaložili nesmierne úsilie vo veľmi zlom počasí, aby sprejazdnili cesty. Aby sa obyvatelia mohli dostať do školy, do práce, do nemocnice či do kostola," podotkol viceprimátor.



Sever Slovenska zasiahla uplynulý piatok (3. 2.) snehová kalamita. Dolný Kubín vyhlásil mimoriadnu situáciu pre sneh v piatok večer. Rozhodol o tom krízový štáb mesta.