Dolný Kubín opravuje chodník pri ceste I/70, vyzýva na ohľaduplnosť
Autor TASR
Dolný Kubín 8. septembra (TASR) - Mesto Dolný Kubín začalo s rekonštrukciou chodníka pri frekventovanej ceste I/70, výjazd z mesta smerom na obec Veličná. Vyzýva všetkých účastníkov premávky na maximálnu pozornosť a ohľaduplnosť v tomto úseku. Primátor Ján Prílepok o tom informoval na sociálnej sieti.
„Nejde len o výmenu asfaltu, ale o komplexnú rekonštrukciu vrátane podkladových vrstiev, obrubníkov, vjazdov do dvorov a bezbariérový vstup na priechod pre chodcov,“ uviedol Prílepok.
Dodal, že aj keď cesta patrí Slovenskej správe ciest, mesto Dolný Kubín vybavuje všetky potrebné povolenia a z mestských prostriedkov pripravujú aj vybudovanie osvetlenia priechodu pre chodcov, ktoré tu podľa neho chýba.
„Aj keď neustále realizujeme množstvo drobných opráv chodníkov a ciest, každý rok sa snažíme niektoré z nich obnoviť úplne komplexne, aby vydržali ďalšie desaťročia,“ doplnil primátor.
