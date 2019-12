Oravské Vianoce prinesú ľudové zvyky, jarmok i výstavu pohľadníc

Dolný Kubín 2. decembra (TASR) – Tradičné podoby Vianoc na Orave sprítomnia rôznorodé aktivity v rámci decembrového festivalu vianočných zvykov a remesiel. Sviatočné dianie v Dolnom Kubíne rozprúdia jarmok, scénický program či medzinárodná výstava. TASR o tom informoval riaditeľ Oravského kultúrneho strediska (OKS) Miroslav Žabenský.



Prvým z podujatí bude posúťažná výstava s názvom Vianočná pohľadnica. Do 16. ročníka súťaže poslali práce zo slovenských, českých, poľských, rumunských, bulharských, chorvátskych i srbských škôl. "Kolekciu víťazných prác sprístupníme 9. decembra v OKS v Dolnom Kubíne. Vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdaním cien sa uskutoční 16. decembra o 14.00 h. Výstava potrvá do 24. januára 2020," priblížil Žabenský. Ďalšie výstavné posúťažné kolekcie nainštalujú na Bratislavskom hrade, v poľskej Bystrej, v Starej Pazove v Srbsku a vo foyeri úradu Žilinského samosprávneho kraja.



Súčasťou vianočných aktivít v Dolnom Kubíne bude aj tradičný vianočný jarmok ľudových remesiel. Od 15. do 16. decembra bude v estrádnej sále mestského kultúrneho strediska (MsKS) svoje umenie predvádzať viac ako 40 ľudových umelcov nielen zo Slovenska. "Zruční remeselníci - rezbári, pernikári, drotári, sviečkari, keramikári, šperkári a ďalší budú deťom i dospelým predvádzať tradičné techniky výroby úžitkových i dekoratívnych predmetov – zaujímavých vianočných darčekov," dodal riaditeľ strediska.



Vianočné dianie podporí aj scénický program o zvykoch a bohatstve vianočných tradícií 15. decembra o 17.00 h v MsKS v Dolnom Kubíne. "V programe, ktorý zachytáva pestrosť zvykov od Kataríny až do Troch kráľov, sa predstavia detské folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové hudby a skupiny betlehemcov zo Zázrivej, Rabče, Lokce, Zuberca, Oravskej Polhory a Veličnej. Program je poďakovaním všetkým tvorcom kultúrnych hodnôt na Orave," objasnil Žabenský.



Aktivity pripravili Oravské kultúrne stredisko (OKS) a MsKS v Dolnom Kubíne.