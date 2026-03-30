Dolný Kubín ožil veľkonočnými trhmi plnými tradícií a remesiel
Autor TASR
Dolný Kubín 30. marca (TASR) - Sviatočnú atmosféru, remeslá a pestrú ponuku veľkonočného tovaru prinášajú veľkonočné trhy, ktoré sa v pondelok začali v Dolnom Kubíne. Tento rok sa predstavuje približne 70 stánkarov, ktorí prinášajú ešte pestrejšiu a rozmanitejšiu ponuku tovaru. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.
Stánky sú na Námestí slobody a v priestoroch mestského kultúrneho strediska (MsKS) otvorené v pondelok a v utorok (31. 3.) od 9.00 h do 20.00 h. „Návštevníci sa môžu tešiť na široký sortiment výrobkov s veľkonočnou tematikou. Nechýbajú ani tradičné kraslice, zajačiky či dekorácie z rôznych materiálov. Gazdinky ocenia ponuku sušených korenín, ovocia, ako aj prútené či hlinené výrobky, ktoré neodmysliteľne patria k sviatkom jari,“ uviedla riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Martina Mesárošová.
Súčasťou podujatia sú aj ukážky tradičných remesiel. Návštevníci môžu na vlastné oči vidieť pletenie košíkov a korbáčov či maľovanie veľkonočných vajíčok v podaní skúsených remeselníkov. „Veľkonočné trhy nie sú len o nákupe, ale najmä o atmosfére, stretnutiach a tradíciách. Teší nás, že sa do Dolného Kubína vracajú remeselníci aj návštevníci a že si toto podujatie udržiava svoju obľubu,“ dodala Mesárošová.
