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Dolný Kubín plánuje postaviť novú nocľaháreň pre ľudí bez domova
Dĺžka trvania stavebných prác je odhadovaná na šesť mesiacov odo dňa prevzatia miesta realizovania diela. Uchádzači môžu svoje ponuky posielať do 30. septembra do 10.00 h.
Autor TASR
Dolný Kubín 3. septembra (TASR) - Mesto Dolný Kubín plánuje postaviť novú nocľaháreň pre ľudí bez domova. Stavba má byť umiestnená na mieste existujúcej nocľahárne, ktorá bude úplne odstránená. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 558.967,27 eura. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Navrhovaná stavba bude slúžiť ako budova pre sociálne služby - nocľaháreň pre ľudí bez domova pre maximálnu kapacitu 28 osôb. „Prevádzka bude rozdelená do dvoch nadzemných podlaží. Objekt bude postavený z obytných kontajnerov. Ide o zostavu 24 kusov kontajnerov na dvoch podlažiach - po 12 kusov na každom podlaží. Kontajnery budú prekryté dodatočnou strešnou konštrukciou so sedlovou strechou s plechovou krytinou,“ uvádza sa vo vestníku.
Dĺžka trvania stavebných prác je odhadovaná na šesť mesiacov odo dňa prevzatia miesta realizovania diela. Uchádzači môžu svoje ponuky posielať do 30. septembra do 10.00 h.
Navrhovaná stavba bude slúžiť ako budova pre sociálne služby - nocľaháreň pre ľudí bez domova pre maximálnu kapacitu 28 osôb. „Prevádzka bude rozdelená do dvoch nadzemných podlaží. Objekt bude postavený z obytných kontajnerov. Ide o zostavu 24 kusov kontajnerov na dvoch podlažiach - po 12 kusov na každom podlaží. Kontajnery budú prekryté dodatočnou strešnou konštrukciou so sedlovou strechou s plechovou krytinou,“ uvádza sa vo vestníku.
Dĺžka trvania stavebných prác je odhadovaná na šesť mesiacov odo dňa prevzatia miesta realizovania diela. Uchádzači môžu svoje ponuky posielať do 30. septembra do 10.00 h.