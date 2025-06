Dolný Kubín plánuje rozšírenie cyklotrasy

Dolný Kubín 11. júna (TASR) - Mesto Dolný Kubín pripravuje zlepšenia v oblasti cykloinfraštruktúry. Jedným z plánovaných projektov je výstavba úseku cyklotrasy Okolo Tatier s dĺžkou približne jeden kilometer, ktorý spojí mestskú časť Záskalie s kaplnkou pri križovatke na Štefánikovej ulici. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.



Súčasťou cyklotrasy je aj výstavba novej lavice ponad rieku Orava. „Máme právoplatné stavebné povolenie, preto sme s partnermi z Euroregiónu Tatry podali 10. januára projekt do aktuálnej výzvy cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko. Podľa našich informácií sme v prvom kole splnili všetky podmienky. Momentálne čakáme na výsledky ďalších hodnotení a keď sa nám podarí získať peniaze, tento úsek by sme vybudovali ako prvý,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.



Mesto pripravuje aj ďalšie etapy cyklotrasy Okolo Tatier. Celá trasa by mala do Dolného Kubína vstupovať v oblasti Racibora, pokračovať ponad skládky odpadov do mestskej štvrte Kňažia, následne cez mestskú štvrť Mokraď a mestskú časť Záskalie do centra mesta a odtiaľ ďalej na obec Vyšný Kubín. Počíta sa aj s napojením sídlisk Brezovec, Bysterec a Banisko.



Prílepok doplnil, že s vodohospodármi rokujú aj o možnostiach, ako by cyklotrasa mohla pokračovať popri rieke na Ulici M. R. Štefánika aj ďalej. „Cieľom je bezpečné vedenie trasy pod existujúcimi mostami, aby sa naši cyklisti dostali bez rizika na druhú stranu hlavnej dopravnej tepny pri obchodnej akadémii,“ dodal primátor.