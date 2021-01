Platené parkovanie v Dolnom Kubíne dočasne zrušili

Dolný Kubín 11. januára (TASR) – Za parkovanie v Dolnom Kubíne motoristi od pondelka dočasne nemusia platiť. Radnica tak rozhodla v súvislosti so zhoršenou epidemickou situáciou na území mesta. Opatrenie bude predbežne platiť do nedele 24. januára 2021.



"V aktuálnej situácii, keď dochádza k obmedzeniu spojov autobusovej dopravy, pristupujeme opäť k pozastaveniu výberu parkovného v meste. Chceme tak pre všetkých, ktorí musia nevyhnutne prísť do nášho centra, zjednodušiť prístup a obmedziť aj kontakt s parkovacími automatmi," vysvetlil primátor Ján Prílepok.



Ústretový krok mesta však podľa primátora neznamená benevolenciu. "Preto prosím všetkých vodičov, aby naďalej dodržiavali pravidlá pri parkovaní v meste aj na sídliskách. Je nevyhnutné, aby boli v prípade núdze cesty prejazdné pre všetky záchranné vozidlá. V prípade nedodržiavania pravidiel bude mestská polícia postupovať v zmysle zákona," upozornil.



V súvislosti s predĺžením uzatvorenia škôl bude v mestskej autobusovej doprave platiť prázdninový režim. Zmenený cestovný poriadok nájdu cestujúci na internetovej stránke dopravcu ako aj mesta.



Aktuálne sa v zóne plateného parkovania v Dolnom Kubíne nachádza viac ako 660 parkovacích miest, z ktorých 395 je určených pre platené státie.