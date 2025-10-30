< sekcia Regióny
Dolný Kubín počas Dušičiek ponúkne bezplatnú autobusovú dopravu
Cieľom samosprávy je uľahčiť prístup k mestským cintorínom a znížiť dopravnú záťaž počas týchto dní.
Autor TASR
Dolný Kubín 30. októbra (TASR) - Dolný Kubín počas Dušičiek v súvislosti so zvýšenou návštevnosťou mestských cintorínov ponúkne bezplatnú mestskú autobusovú dopravu (MAD) pre obyvateľov aj návštevníkov mesta. Bezplatné spoje budú premávať od piatka (31. 10.) do nedele 2. novembra. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.
Cieľom samosprávy je uľahčiť prístup k mestským cintorínom a znížiť dopravnú záťaž počas týchto dní. „Počas dušičkových sviatkov prichádza k našim cintorínom veľké množstvo ľudí, čo prináša aj zvýšený tlak na parkovanie a dopravu v meste. Aj preto chceme obyvateľom ponúknuť pohodlnú a ekologickú alternatívu v podobe bezplatnej MAD,“ uviedol primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.
Počas sviatočných dní bude MAD posilnená o desať mimoriadnych spojov. Niektoré z nich budú premávať až k domu smútku na najväčšom mestskom cintoríne. „Veríme, že tento krok ľudia ocenia a využijú MAD ako jednoduchší a pokojnejší spôsob presunu počas Dušičiek. Aktuálny harmonogram odchodov autobusov je zverejnený na informačných tabuliach, webovej stránke mesta aj na sociálnych sieťach,“ priblížil Juraj Vasek z odboru dopravy a miestneho hospodárstva Mestského úradu Dolný Kubín.
V správe mesta je osem cintorínov, ktoré budú počas nasledujúcich dní otvorené bez obmedzení. „V tomto období na nich častejšie stretávame ľudí, ktorí upravujú a skrášľujú hroby svojich príbuzných. Pre ich potreby je na cintorínoch zabezpečená voda na údržbu hrobov a čistenie pomníkov,“ doplnil konateľ Technických služieb Dolný Kubín Pavol Heško.
Všetky mestské cintoríny sú v týchto dňoch plne osvetlené a tak to zostane aj počas budúceho týždňa po sviatkoch. „Týmto chceme dosiahnuť, aby sa ľudia na cintorínoch cítili bezpečne a dôstojne,“ ozrejmil Vasek.
Medzi 3700 hrobovými miestami na ôsmich mestom spravovaných cintorínoch sa nachádzajú aj miesta posledného odpočinku významných osobností slovenskej histórie, ako sú Janko Matúška a Pavol Országh Hviezdoslav.
Cieľom samosprávy je uľahčiť prístup k mestským cintorínom a znížiť dopravnú záťaž počas týchto dní. „Počas dušičkových sviatkov prichádza k našim cintorínom veľké množstvo ľudí, čo prináša aj zvýšený tlak na parkovanie a dopravu v meste. Aj preto chceme obyvateľom ponúknuť pohodlnú a ekologickú alternatívu v podobe bezplatnej MAD,“ uviedol primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.
Počas sviatočných dní bude MAD posilnená o desať mimoriadnych spojov. Niektoré z nich budú premávať až k domu smútku na najväčšom mestskom cintoríne. „Veríme, že tento krok ľudia ocenia a využijú MAD ako jednoduchší a pokojnejší spôsob presunu počas Dušičiek. Aktuálny harmonogram odchodov autobusov je zverejnený na informačných tabuliach, webovej stránke mesta aj na sociálnych sieťach,“ priblížil Juraj Vasek z odboru dopravy a miestneho hospodárstva Mestského úradu Dolný Kubín.
V správe mesta je osem cintorínov, ktoré budú počas nasledujúcich dní otvorené bez obmedzení. „V tomto období na nich častejšie stretávame ľudí, ktorí upravujú a skrášľujú hroby svojich príbuzných. Pre ich potreby je na cintorínoch zabezpečená voda na údržbu hrobov a čistenie pomníkov,“ doplnil konateľ Technických služieb Dolný Kubín Pavol Heško.
Všetky mestské cintoríny sú v týchto dňoch plne osvetlené a tak to zostane aj počas budúceho týždňa po sviatkoch. „Týmto chceme dosiahnuť, aby sa ľudia na cintorínoch cítili bezpečne a dôstojne,“ ozrejmil Vasek.
Medzi 3700 hrobovými miestami na ôsmich mestom spravovaných cintorínoch sa nachádzajú aj miesta posledného odpočinku významných osobností slovenskej histórie, ako sú Janko Matúška a Pavol Országh Hviezdoslav.