Dolný Kubín pomôže obyvateľom starších domov s projektom Obnov dom

Dolný Kubín 24. marca (TASR) – Mesto Dolný Kubín chce pomôcť obyvateľom starších domov získať finančné prostriedky z projektu Obnov dom. Pracovníci mestského úradu (MsÚ) pôjdu od utorka (28. 3.) do terénu, aby Dolnokubínčanov informovali, prípadne im pomohli s vypĺňaním žiadostí. TASR o tom informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



Doplnil, že samospráva zriadi v jednotlivých mestských častiach každý deň od 9.00 h do 11.00 h a od 14.00 do 16.00 h vysunutú kanceláriu MsÚ. Začnú v utorok v Medzihradnom, v stredu (29. 3.) budú pokračovať v Kňažej a Mokradi, vo štvrtok (30. 3.) v Záskalí a v piatok (31. 3.) v Beňovej Lehote a Malom Bysterci. "Práve v týchto častiach sa nachádzajú staršie rodinné domy, ktoré by mohli byť obnovené," ozrejmil primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.



Občanom, ktorým nebude vyhovovať čas a miesto, podľa primátora bezplatne pomôžu pracovníci prvého kontaktu MsÚ v úradných hodinách. "Veľká časť oprávnených žiadateľov sú prevažne starší ľudia, prípadne obyvatelia v zložitejšej sociálnej situácii. Nie je pre nich jednoduché získať priame informácie z internetu alebo vycestovať do najbližšieho kontaktného strediska v Žiline. Preto sme sa rozhodli, že ako mesto začneme byť aktívni," podotkol Prílepok.



V Dolnom Kubíne môže podľa neho spĺňať kritériá na získanie finančného príspevku v sume 15.000 eur až 19.000 eur niekoľko sto rodinných domov. "Dolnokubínčanom chceme aj takto pomôcť získať niekoľko miliónov eur na obnovu rodinných domov. Vďaka čomu ušetria významnú časť nákladov na bývanie, ale pomôžu aj zlepšiť životné prostredie," skonštatoval primátor.



Radnica upozorňuje, že v nasledujúcich týždňoch sa môže pri tejto výzve objaviť množstvo firiem či špekulantov, ktorí za sprostredkovanie budú žiadať peniaze. "Mesto ľuďom bezplatne pomôže s vyplnením žiadosti. Budú mať istotu, že pomoc nájdu u pracovníkov mesta a nie u pochybných sprostredkovateľov, prípadne podvodníkov," uzavrel Prílepok.