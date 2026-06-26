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V Dolnom Kubíne znížia počet členov v mestskom zastupiteľstve
Nové zastupiteľstvo bude mať 16 poslancov. Volebný obvod Brezovec bude voliť piatich poslancov, Veľký Bysterec, Malý Bysterec, Beňova Lehota a Záskalie spolu šiestich poslancov.
Autor TASR
Dolný Kubín 26. júna (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Dolnom Kubíne na svojom štvrtkovom (25. 6.) zasadnutí rozhodlo o znížení počtu členov z doterajších 19 na 16, určilo štyri volebné obvody a potvrdilo, že funkcia primátora bude aj naďalej vykonávaná na plný pracovný úväzok. Ako TASR informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína, pre mesto veľkosti Dolného Kubína, ktoré má viac ako 17.000 obyvateľov, zákon umožňuje určiť zastupiteľstvo v počte od 13 do 19 poslancov.
Poslanci MsZ zároveň schválili nové rozdelenie mesta na štyri volebné obvody, ktoré nahradí doterajší systém s piatimi volebnými obvodmi. K tejto zmene samospráva pristúpila na základe upozornenia Verejného ochrancu práv, podľa ktorého doterajšie rozdelenie volebných obvodov nespĺňalo princíp rovnosti volebného práva. „Rozdiely v počte obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca boli natoľko výrazné, že hlasy voličov v jednotlivých častiach mesta nemali rovnakú váhu,“ podotkol Buzna.
Podľa prednostky mestského úradu Andrei Barienčíkovej reagujú znížením počtu volebných obvodov aj poslancov na potrebu zabezpečiť čo najväčšiu rovnosť volebného práva a spravodlivejšie zastúpenie obyvateľov vo všetkých častiach mesta. „Návrh bol ešte pred jeho predložením konzultovaný s Kanceláriou verejného ochrancu práv, ktorá ho odporučila ako riešenie smerujúce k odstráneniu zistených nedostatkov,“ ozrejmila Barienčíková.
Nové zastupiteľstvo bude mať 16 poslancov. Volebný obvod Brezovec bude voliť piatich poslancov, Veľký Bysterec, Malý Bysterec, Beňova Lehota a Záskalie spolu šiestich poslancov. Staré mesto, Banisko, Medzihradné a Srňacie štyroch poslancov a mestská časť Kňažia spolu s Mokraďou jedného poslanca.
Poslanci MsZ zároveň schválili nové rozdelenie mesta na štyri volebné obvody, ktoré nahradí doterajší systém s piatimi volebnými obvodmi. K tejto zmene samospráva pristúpila na základe upozornenia Verejného ochrancu práv, podľa ktorého doterajšie rozdelenie volebných obvodov nespĺňalo princíp rovnosti volebného práva. „Rozdiely v počte obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca boli natoľko výrazné, že hlasy voličov v jednotlivých častiach mesta nemali rovnakú váhu,“ podotkol Buzna.
Podľa prednostky mestského úradu Andrei Barienčíkovej reagujú znížením počtu volebných obvodov aj poslancov na potrebu zabezpečiť čo najväčšiu rovnosť volebného práva a spravodlivejšie zastúpenie obyvateľov vo všetkých častiach mesta. „Návrh bol ešte pred jeho predložením konzultovaný s Kanceláriou verejného ochrancu práv, ktorá ho odporučila ako riešenie smerujúce k odstráneniu zistených nedostatkov,“ ozrejmila Barienčíková.
Nové zastupiteľstvo bude mať 16 poslancov. Volebný obvod Brezovec bude voliť piatich poslancov, Veľký Bysterec, Malý Bysterec, Beňova Lehota a Záskalie spolu šiestich poslancov. Staré mesto, Banisko, Medzihradné a Srňacie štyroch poslancov a mestská časť Kňažia spolu s Mokraďou jedného poslanca.