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Dolný Kubín povedie tretie volebné obdobie po sebe Ján Prílepok
Staronový primátor vedie Dolný Kubín od roku 2018 a v októbrových voľbách získal 3884 hlasov. Volebná účasť v Dolnom Kubíne dosiahla 43,73 percenta.
Autor TASR
Dolný Kubín 19. novembra (TASR) - Mesto Dolný Kubín tretie volebné obdobie po sebe povedie Ján Prílepok (nezávislý). Staronový primátor zložil vo štvrtok sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) a spolu s ním i 15 zo 16 novozvolených mestských poslancov. Juliana Gregová zloží sľub na najbližšom rokovaní MsZ.
Staronový primátor za svoj prvoradý cieľ označil, aby Dolný Kubín bol bezpečným domovom pre všetky generácie. „Od malých detí a mladých rodín cez pracujúcich až po seniorov, ktorí naše mesto budovali pred nami. Nikto nesmie zostať na okraji nášho záujmu,“ poznamenal vo svojom príhovore Prílepok.
Novozvolených poslancov vyzval na vzájomnú spoluprácu. „Je prirodzené, že nemusíme mať hneď na všetko úplne rovnaký pohľad a mnohokrát budeme musieť hľadať kompromisy. Verím však, že tým, čo nás vždy dokáže spojiť, je snaha zlepšovať každodenný život v našom meste,“ podotkol Prílepok.
Dolnokubínske MsZ má v tomto volebnom období o troch poslancov menej ako v tom predchádzajúcom. Samospráva reagovala znížením počtu volebných obvodov aj poslancov na potrebu zabezpečiť čo najväčšiu rovnosť volebného práva a spravodlivejšie zastúpenie obyvateľov vo všetkých častiach mesta.
V poslaneckom zbore bude pôsobiť sedem nezávislých kandidátov - Štefan Belvončík, Radoslava Bencúrová, Ondrej Bukna, Juraj Fačko, Peter Jonák, Emília Jurčíková a Peter Kajan. Kresťanskodemokratické hnutie budú zastupovať Pavol Bača, Renáta Brodňanská, Martina Flajsová, Tomáš Gajdoš, Juliana Gregová, Matúš Lakoštík a Peter Strežo. Zvyšnými poslancami sú Miroslav Dráb (SaS) a Leonard Vajdulák (Starostovia a nezávislí kandidáti).
Staronový primátor vedie Dolný Kubín od roku 2018 a v októbrových voľbách získal 3884 hlasov. Volebná účasť v Dolnom Kubíne dosiahla 43,73 percenta.
Staronový primátor za svoj prvoradý cieľ označil, aby Dolný Kubín bol bezpečným domovom pre všetky generácie. „Od malých detí a mladých rodín cez pracujúcich až po seniorov, ktorí naše mesto budovali pred nami. Nikto nesmie zostať na okraji nášho záujmu,“ poznamenal vo svojom príhovore Prílepok.
Novozvolených poslancov vyzval na vzájomnú spoluprácu. „Je prirodzené, že nemusíme mať hneď na všetko úplne rovnaký pohľad a mnohokrát budeme musieť hľadať kompromisy. Verím však, že tým, čo nás vždy dokáže spojiť, je snaha zlepšovať každodenný život v našom meste,“ podotkol Prílepok.
Dolnokubínske MsZ má v tomto volebnom období o troch poslancov menej ako v tom predchádzajúcom. Samospráva reagovala znížením počtu volebných obvodov aj poslancov na potrebu zabezpečiť čo najväčšiu rovnosť volebného práva a spravodlivejšie zastúpenie obyvateľov vo všetkých častiach mesta.
V poslaneckom zbore bude pôsobiť sedem nezávislých kandidátov - Štefan Belvončík, Radoslava Bencúrová, Ondrej Bukna, Juraj Fačko, Peter Jonák, Emília Jurčíková a Peter Kajan. Kresťanskodemokratické hnutie budú zastupovať Pavol Bača, Renáta Brodňanská, Martina Flajsová, Tomáš Gajdoš, Juliana Gregová, Matúš Lakoštík a Peter Strežo. Zvyšnými poslancami sú Miroslav Dráb (SaS) a Leonard Vajdulák (Starostovia a nezávislí kandidáti).
Staronový primátor vedie Dolný Kubín od roku 2018 a v októbrových voľbách získal 3884 hlasov. Volebná účasť v Dolnom Kubíne dosiahla 43,73 percenta.