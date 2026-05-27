Práce na revitalizácii synagógy v Dolnom Kubíne idú podľa harmonogramu
Z revitalizovanej synagógy má vzniknúť multifunkčný priestor s celodenným využitím.
Autor TASR
Dolný Kubín 27. mája (TASR) - Stavebné práce na revitalizácii synagógy v Dolnom Kubíne postupujú podľa harmonogramu. Synagóga už disponuje novými oknami a dverami. Ako informoval primátor mesta Ján Prílepok na sociálnej sieti, celý vnútorný priestor sa podarilo otvoriť a prevzdušniť. Stavebná časť by mala byť ukončená na jeseň.
Pôvodné vnútorné toalety úplne zbúrali, čím pristúpili k praktickému riešeniu pre efektívnejšie fungovanie. „Budovu sme stavebne prepojili s málo využívanými verejnými toaletami, ktoré sa nachádzajú hneď za kinom. Vznikne tak moderné a plne funkčné zázemie, čím sme zároveň celý vstupný priestor výrazne zväčšili,“ vysvetlil primátor.
Úplné dokončenie rekonštrukcie synagógy vrátane modernej audiovizuálnej techniky a inštalácie expozície závisí od rýchlosti prebiehajúcej kontroly verejného obstarávania. „Hneď po jej úspešnom ukončení budeme môcť podpísať zmluvy a pustiť sa do absolútneho finále,“ podotkol Prílepok.
Z revitalizovanej synagógy má vzniknúť multifunkčný priestor s celodenným využitím. V budove postupne obnovia kinosálu a pribudne informačno-turistická kancelária pre celý región Oravy. Moderná kinosála bude mať nové ozvučenie, osvetlenie, sedačky a premietaciu techniku. Vďaka novému pódiu bude priestor slúžiť aj na prednášky, menšie divadelné formy, diskusie, vzdelávanie, ale aj workshopy. V priestoroch pôvodného vchodu a bývalej čajovne vznikne expozícia židovskej kultúry a histórie.
V Rade partnerstva získala dolnokubínska samospráva na túto rozsiahlu rekonštrukciu viac ako 1.630.000 eur z eurofondov.
