Dolný Kubín ponúka prázdninové stredy v parku

Dolný Kubín 9. júla (TASR) – Zážitkové aktivity pre rodiny s deťmi i verejnosť pripravujú každú prázdninovú stredu v dolnokubínskom Parku Martina Kukučína. Podľa Petra Jonáka z občianskej iniciatívy Tvoj Kubín Tvoje mesto je cieľom akcie prilákať Dolnokubínčanov v strede pracovného týždňa do parku, kde môžu spoločne kreatívne stráviť voľný čas.



"Tohtoročné Leto v parku je výnimočné viacerými atrakciami. Pripravené sú skákací hrad, veľké šachy, pingpongový stôl aj maľovanie pre najmenších," vymenoval niektoré z ponúkaných aktivít Jonák. Doplnil, že rodiny si môžu oddýchnuť na deke v tráve. V rámci stredajších podujatí môžu svoju činnosť prezentovať aj rôzne miestne občianske združenia a spestriť tak prázdninový program.



Dolnokubínčanov čaká v rámci Leta v parku osem stretnutí. "Novinkou je spoločné tancovanie. Naše animátorky nacvičia s detičkami počas dňa tance a vždy o 16.00 h všetkých čaká spoločný tanec. Od budúceho týždňa bude v parku k dispozícii aj letná čitáreň," priblížil primátor mesta Ján Prílepok.



Organizátori pre pandémiu nového koronavírusu do poslednej chvíle nevedeli, či bude podujatie možné zorganizovať. Napokon to podľa primátora odobrila okresná hygiena. K dispozícii sú aj dezinfekčné prostriedky, počet návštevníkov na skákacom hrade je obmedzený.



Na podujatí sa podieľa mesto v spolupráci s iniciatívou Tvoj Kubín Tvoje mesto.