Pre výskyt koronavírusu v Dolnom Kubíne je v karanténe jedna trieda

Dolný Kubín 1. októbra (TASR) - So začiatkom školského roka sa v Dolnom Kubíne do karantény pre ochorenie COVID-19 dostali štyri triedy v Základnej škole (ZŠ) Janka Matúšku a dve triedy v ZŠ s materskou školou (MŠ) Komenského v Kňažej. Príčinou bola pozitivita zamestnancov alebo žiakov školy. Momentálne je v karanténe už len jedna trieda v ZŠ Janka Matúšku. Pre TASR to povedal zástupca primátora mesta Matúš Lakoštík.



"Ostatné školy nie sú pre ochorenie COVID-19 zatvorené, aj keď hlavne v materských školách cítiť začiatok chrípkovej sezóny a dochádzka detí je slabšia. Napríklad v MŠ Odbojárov minulý týždeň zo 150 zapísaných detí navštevovalo škôlku len 55," uviedol.



V Dolnom Kubíne sa nachádza desať materských a šesť základných škôl, ktoré sa riadia školským COVID semaforom.