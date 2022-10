Dolný Kubín pripravuje štúdiu statickej dopravy na Brezovci

Dolný Kubín 26. októbra (TASR) – Mesto Dolný Kubín pripravuje štúdiu statickej dopravy na sídlisku Brezovec. Chce posúdiť možnosti parkovania a zavedenia regulovanej dopravy v tejto vyťaženej časti mesta. Projektanti začali od septembra mapovať aktuálnu situáciu v teréne. Známe sú už aj prvé výsledky a návrhy riešení. TASR o tom v stredu informovali z dolnokubínskej radnice.



Podľa projektanta Marcela Tichého zistili, že v celom sídelnom útvare je vyše 1000 parkovacích miest. V čase dopravnej špičky je potrebné, aby obyvatelia Brezovca mali okolo 1500 parkovacích miest. Dopravné prieskumy k štúdii robili v čase dopravnej špičky aj mimo nej, v pracovné dni aj počas víkendov.



Pripravovaná štúdia rieši aj to, ako chýbajúce parkovacie miesta na Brezovci získať. V hre je aj tzv. zjednosmernenie niektorých ulíc. "Regulovanie treba zabezpečiť pomocou viacerých možností. Jednou z nich je nájsť vhodné ďalšie parkovacie miesta, urobiť stavebné úpravy, prípadne zjednosmerniť existujúcu uličnú sieť. Ide napríklad o ulice Martina Hattalu a Ľudovíta Štúra. Rovnaké riešenie pripadá do úvahy aj na uliciach Dukelských hrdinov a Mierová," objasnil projektant. Radnica zároveň vytypuje lokality, kde by mohli rozšíriť parkovacie miesta.



Jedným z cieľov pripravovanej parkovacej politiky je vytlačiť vraky z ulíc a motivovať vlastníkov garáží, aby ich využívali na parkovanie svojho vozidla. Podľa dopravného prieskumu sa týmto uvoľní desať percent z celkového počtu parkovacích miest. Zároveň sa zaoberajú aj možnosťami rozšírenia autobusovej dopravy na Brezovci.



Projektový tím aktuálne spracováva technické možnosti štúdie a projektovej dokumentácie. Tú následne predstavia poslancom a verejnosti.