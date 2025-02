Dolný Kubín: Projekt Hľadáme talenty odhalil nové nádeje v parašporte

Dolný Kubín 24. februára (TASR) - Projekt Hľadáme talenty, ktorý sa uskutočnil v uplynulom týždni v Dolnom Kubíne, odhalil nové športové nádeje v parašporte. Ako pre TASR uviedol Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína, tento rok sa v kempe venovali zjazdovému lyžovaniu, snoubordingu a parahokeju.



Hlavným zmyslom projektu Hľadáme talenty podľa jeho koordinátora Juraja Mederu je nájsť nových mladých záujemcov, ktorí sa môžu venovať športu. "Projekt hľadáme talenty má už dlhú tradíciu nielen v zimných, ale aj v letných športoch, čiže kempy nám naozaj pomáhajú hľadať mladých športovcov. S previazaním na Župnú paralympiádu, ktorá im priblížila aj šport pri súťažiach," uviedol.



Projekt bol po dlhých rokoch plný, pretože pre kapacitu nemohli prijať všetkých. Deti, ktoré neprijali na kemp, prišli súťažiť na Župnú paralympiádu. "Hľadáme talenty priniesli množstvo mladých talentov, ktoré, verím, že v budúcnosti budeme vidieť na nejakých súťažiach," priblížil Medera s tým, že na budúci rok by chceli kemp rozšíriť o curling.



Generálny manažér slovenskej parahokejovej reprezentácie Miroslav Dráb priblížil, že počas celého týždňa mali účastníci spoločné tréningy s hráčmi slovenskej parahokejovej reprezentácie, ktorí boli hlavne motivátormi. "Hráči ukázali prvé poznatky parahokeja a oboznámili ich s vecami, ktoré si vyžaduje parahokej nielen na ľade, ale aj mimo ľadu. Bolo to veľmi prínosné a motivujúce a verím, že po tomto kempe nám všetci noví hráči aj ostanú v družstve," uviedol.



Tréningy s hráčmi slovenskej parahokejovej reprezentácie a s ich trénerom Ivanom Hrickom prebiehali jednu hodinu každý deň s tým, že hráči ukazovali hokejové základy ako "korčuľovanie" na sánkach i správne držanie tela. "Pre účastníkov kempu bolo dôležité, aby si vyskúšali aj stabilitu v sánkach, či sa dokážu so svojím hendikepom udržať v sánkach, či to bude vhodný šport pre nich," dodal Dráb.