Dolný Kubín prvýkrát od roku 2011 zvyšuje miestne dane

Dolný Kubín 20. decembra (TASR) - Dolnokubínska samospráva prvýkrát od roku 2011 zvyšuje miestne dane. Od budúceho roka narastú aj poplatky za sociálne služby a materské školy. Ako povedal primátor Ján Prílepok, dôvodom sú najmä zvýšené výdavky a znížené príjmy na strane mesta. Nové sadzby schválili mestskí poslanci na poslednom zasadnutí v tomto roku.



Daň z nehnuteľnosti v Dolnom Kubíne narastie o 50 %. Predpokladané zvýšenie príjmov pre mesto je pol milióna eur. Z týchto prostriedkov sú prevažne financované základné potreby mesta, ako je napríklad letná a zimná údržba komunikácií a kosenie. "Zvýšený príjem do pokladnice očakávame aj z nárastu dane za ubytovanie. Tá stúpne z 0,66 eura za osobu na noc na jedno euro za osobu na noc, čo by malo priniesť navýšenie o 12.500 eur," uviedol Prílepok.



Mesačný poplatok v materských školách sa zvyšuje z 19 na 25 eur. Nárast poplatku za poskytovanie sociálnych služieb je zhruba na úrovni 10 %. Ako avizoval dolnokubínsky primátor, s poslancami a vo vedení sa zhodli, že nevyužijú možnosť vlády zobrať si na bežné výdavky úver. "Sme rozhodnutí v budúcom roku hospodáriť zodpovedne a len do výšky toho, aké budú naše príjmy," skonštatoval Prílepok.



Primátor zdôvodnil, že k úpravám daní a poplatkov museli pristúpiť z dôvodu, aby mohli finančne zabezpečiť plnenie základných samosprávnych činností. Vysvetlil, že príjmy mesta znížil nedávno schválený rodinný balíček. Okrem toho budú podľa jeho slov v roku 2023 mestu rásť náklady na energie aj na navýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe a školstve. "Na nič z tohto nám neprichádzajú extra peniaze," upozornil.