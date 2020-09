Dolný Kubín oceňoval dlhoročných riaditeľov kultúrnych inštitúcií

Dolný Kubín 24. septembra (TASR) – Ocenenie za mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry a spoločenského života v meste Dolný Kubín si vo štvrtok prevzali riaditeľka Oravskej galérie Eva Ľuptáková a riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka Peter Huba. Primátor Ján Prílepok im ceny odovzdal na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poslanci ich udelenie schválili ešte na júnovom rokovaní.



Eva Ľuptáková dostala cenu mesta za mimoriadne zásluhy v kultúrnom rozvoji mesta, celoživotnú umenovednú, publikačnú, výstavnú, organizačnú a metodickú činnosť v odbore dejín výtvarného umenia a rozvoja galerijnej práce. "Ocenenie, to je vlastne rekapitulácia a záväzok za statočne urobenú robotu, dlhoročnú robotu. Keď môžeme hodnotiť a bilancovať, čo sme urobili dobre, a čo sme neurobili dobre. Je dobré, keď mesto vie, že má svoju galériu, že má svoju knižnicu, že má svoje múzeum. Všetko čo robíme, robíme pre ľudí. Naše výstavné siene by bez návštevníka neznamenali nič a naša robota by bola márna. Takže je to veľké ocenenie a je za robotu, ktorú sme naozaj v tej najlepšej viere odovzdávali," skonštatovala.



Za mimoriadne zásluhy v kultúrnom rozvoji mesta, celoživotnú vedecko-výskumnú, publikačnú, výstavnú, organizačnú a vydavateľskú činnosť v odbore história a literatúra si ocenenie odniesol aj historik Peter Huba. "Žijem tu niekoľko desiatok rokov a snažil som sa širšej verejnosti približovať minulosť Dolného Kubína. Jeho minulosť je nesmierne bohatá. Žili tu veľmi významní ľudia a si zaslúži, aby sa táto minulosť ľudom približovala," dodal.



Primátor sa obidvom oceneným poďakoval za ich prácu. "Za všetko čo vykonali, za to, že svoje skúsenosti a vedomosti odovzdávali ďalším generáciám, im patrí naša vďaka," povedal.