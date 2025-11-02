< sekcia Regióny
Dolný Kubín rozšíril služby na pomoc s využitím online prostredia
Na prvom kontakte mestského úradu tak môžu obyvatelia požiadať o asistenciu pri rôznych úkonoch, ktoré si vyžadujú prácu s internetom.
Autor TASR
Dolný Kubín 2. novembra (TASR) - Mesto Dolný Kubín rozšírilo bezplatné služby pre seniorov a obyvateľov, ktorí potrebujú poradiť s využívaním online prostredia. Zamestnanci mestského úradu im pomôžu pri objednávaní sa k lekárovi, podávaní elektronických žiadostí či registrácii na rôzne úrady. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.
„Digitalizácia všetkých služieb napreduje, no uvedomujeme si, že pre mnohých starších alebo technologicky menej zdatných ľudí môže byť ťažké orientovať sa v online formulároch a rezervačných systémoch. Chceme, aby sa ani starší či osamelí ľudia necítili vylúčení. Preto im ponúkame pomoc priamo na mestskom úrade,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.
Na prvom kontakte mestského úradu tak môžu obyvatelia požiadať o asistenciu pri rôznych úkonoch, ktoré si vyžadujú prácu s internetom. Zamestnanci pomôžu napríklad s vyplnením a odoslaním elektronických formulárov, so zaregistrovaním sa do online systémov úradov alebo so základnou orientáciou v digitálnych službách.
„Stretávame sa s tým, že mnohí ľudia bežne žiadajú o pomoc svojich blízkych, deti či známych. Ak však takúto možnosť nemajú, môžu sa s dôverou obrátiť priamo na nás. Naši pracovníci im ochotne pomôžu krok za krokom,“ priblížil primátor.
Cieľom samosprávy je uľahčiť život obyvateľom, ktorí nemajú prístup k moderným technológiám alebo sa ich používania obávajú. „Chceme byť mestom, ktoré myslí na všetky generácie a robí život ľudí jednoduchším,“ dodal Prílepok.
Služba je dostupná v pracovných dňoch počas úradných hodín na prvom kontakte Mestského úradu Dolný Kubín, kde pracovníci poskytujú pomoc bez potreby objednania.
„Digitalizácia všetkých služieb napreduje, no uvedomujeme si, že pre mnohých starších alebo technologicky menej zdatných ľudí môže byť ťažké orientovať sa v online formulároch a rezervačných systémoch. Chceme, aby sa ani starší či osamelí ľudia necítili vylúčení. Preto im ponúkame pomoc priamo na mestskom úrade,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.
Na prvom kontakte mestského úradu tak môžu obyvatelia požiadať o asistenciu pri rôznych úkonoch, ktoré si vyžadujú prácu s internetom. Zamestnanci pomôžu napríklad s vyplnením a odoslaním elektronických formulárov, so zaregistrovaním sa do online systémov úradov alebo so základnou orientáciou v digitálnych službách.
„Stretávame sa s tým, že mnohí ľudia bežne žiadajú o pomoc svojich blízkych, deti či známych. Ak však takúto možnosť nemajú, môžu sa s dôverou obrátiť priamo na nás. Naši pracovníci im ochotne pomôžu krok za krokom,“ priblížil primátor.
Cieľom samosprávy je uľahčiť život obyvateľom, ktorí nemajú prístup k moderným technológiám alebo sa ich používania obávajú. „Chceme byť mestom, ktoré myslí na všetky generácie a robí život ľudí jednoduchším,“ dodal Prílepok.
Služba je dostupná v pracovných dňoch počas úradných hodín na prvom kontakte Mestského úradu Dolný Kubín, kde pracovníci poskytujú pomoc bez potreby objednania.