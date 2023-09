Dolný Kubín ruší po rekonštrukcii križovatky dopravné obmedzenia

Dolný Kubín 2. septembra (TASR) - Dolnokubínska samospráva po necelých troch mesiacoch ruší dopravné obmedzenia v meste v súvislosti s rekonštrukciou križovatky pri nákupnej pasáži na ulici Aleja slobody. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.



Doplnil, že v predstihu sa podarilo vrátiť do prevádzky zrekonštruovanú križovatku a železničné priecestie. "Chcel by som poďakovať všetkým Dolnokubínčanom za trpezlivosť a neuveriteľnú ohľaduplnosť, ktorú sme si navzájom prejavovali každý deň počas týchto dopravných obmedzení. Aktuálne je križovatka spustená do skúšobnej prevádzky, čaká nás kolaudácia a inštalácia ešte niektorých dopravných a bezpečnostných prvkov," povedal primátor mesta Ján Prílepok.



Samospráva zabezpečila na ceste vodorovné dopravné značenie. "Následne ešte v jarných mesiacoch nahradí dočasné značenia kvalitnejším studeným plastom, ktorý je trvácny, odolný a bude spĺňať všetky požadované parametre. Avšak jeho nevýhodou je, že ho nemôžeme aplikovať na čerstvo položený nový asfalt," vysvetlil primátor.