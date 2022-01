Dolný Kubín sa chce tento rok venovať nedokončeným projektom

Dolný Kubín 9. januára (TASR) – Dolnokubínska radnica sa chce tento rok sústrediť na nedokončené projekty z vlaňajška. Podľa primátora Jána Prílepka ide najmä o veľké investície do modernizácie športovej infraštruktúry v meste.



"Podarilo sa nám získať dotáciu z atletického zväzu na vybudovanie novej bežeckej tartanovej trate na letnom štadióne. Získali sme tiež prostriedky na renováciu chladiaceho systému zimného štadióna, ktorý bol morálne i technicky zastaraný. Rekonštrukciou prejdú aj šatne, sociálne zariadenia či ozvučenie," priblížil pre TASR Prílepok.



Okrem finalizácie rozbehnutých projektov sa vedenie mesta plánuje sústrediť i na výzvy, ktoré ho čakajú, či už ide o eurofondy alebo peniaze zo štátneho rozpočtu. "Máme avizované, že veľký objem finančných prostriedkov pôjde na rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Máme naplánovanú cyklocestu, respektíve cyklochodník z centra mesta, ktorý ľudí privedie do priemyselného parku na Mokradi," načrtol primátor s tým, že cyklotrasa počíta aj s dvoma novými mostnými objektmi.



Dolnokubínska radnica sa bude pripravovať aj na výzvy zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov pre kultúrne pamiatky, školské zariadenia a športoviská. V pláne je tiež komplexná rekonštrukcia budovy mestského kultúrneho strediska.



Novinky chystajú v mestskom akvaparku, kde v týchto dňoch pracujú na výstavbe vonkajšieho 25-metrového relaxačno-plaveckého bazéna. Primátor zdôraznil, že ak všetko dobre pôjde, už v júni by mal byť k dispozícii pre návštevníkov. "Počas roka plánujeme do rozpočtu zaradiť aj ďalšie investičné projekty. Závisieť to bude od toho, ako sa bude vyvíjať začiatok tohto roka a aký budeme mať prebytok z hospodárenia v minulom roku," dodal.