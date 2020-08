Dolný Kubín sa môže popýšiť európskou raritou, kolonádovým mostom

Kolonádový most v Dolnom Kubíne je raritou v celoslovenskom i stredoeurópskom meradle. Obdobná stavba stojí už len v Česku, Švajčiarsku a Francúzsku. Podľa dolnokubínskeho viceprimátora Matúša Lakoštíka táto technická pamiatka patrí medzi vyhľadávané a často fotografované atrakcie v meste. Na snímke kolonádový most v Dolnom Kubíne, 21. augusta. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Dolný Kubín 21. augusta (TASR) – Kolonádový most v Dolnom Kubíne je raritou v celoslovenskom i stredoeurópskom meradle. Obdobná stavba stojí už len v Česku, Švajčiarsku a Francúzsku. Podľa dolnokubínskeho viceprimátora Matúša Lakoštíka táto technická pamiatka patrí medzi vyhľadávané a často fotografované atrakcie v meste.Drevený kolonádový most nemá dlhú históriu. Postavili ho v roku 1994. Nahradil tak starý, už nefunkčný most.opísala Monika Salvová z mestského informačného centra.Most vedie ponad rieku Orava. Spája starú časť mesta s mestskou časťou Veľký Bysterec. Okrem praktickej funkcie stavba ponúka aj umelecké využitie a zároveň spoločenský priestor. Radnica z neho spravila miesto na prezentovanie výrobkov lokálnych remeselníkov, pestovateľov, výrobcov a drobných podnikateľov.doplnil Lakoštík.Drevenú dominantu mesta využívajú najmä miestni obyvatelia. Kamerou v minulom roku skúmali pohyb chodcov cez most v rôznych častiach dňa.konkretizoval viceprimátor mesta.