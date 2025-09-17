< sekcia Regióny
Dolný Kubín sa pripravuje na jarmok plný hudby a tradičných remesiel
Pre uľahčenie pohybu po meste počas jarmoku bude aj tento rok mestská hromadná doprava (MHD) zdarma.
Autor TASR
Dolný Kubín 17. septembra (TASR) - Jarmok v Dolnom Kubíne prinesie cez víkend 19. až 20. septembra na Hviezdoslavovo námestie program plný hudby, remesiel a tradičnej jarmočnej atmosféry. Tento rok jarmok po prvýkrát potrvá dva dni a prinesie plnohodnotný program v piatok aj v sobotu. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.
Na pódiu sa počas jarmočných dní predstavia interpreti a kapely ako Cigánski Diabli, Sima, Kabát Revival, Koňare či Duchoňovci, ktorí sobotný večer uzavrú. Pre deti je pripravená Usmievanka a divadelné predstavenie Teatro Neline.
„Rozšírenie jarmoku na dva plnohodnotné dni je dlhodobou požiadavkou obyvateľov. Vďaka tomu vieme poskytnúť aj pestrejší program, v ktorom, pevne veríme, si každý nájde to svoje,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.
Kubínsky jarmok je podľa jeho slov podujatím, ktoré má v meste dlhú tradíciu. „Kubínsky jarmok je už desaťročia najmä o stretnutiach s ľuďmi. Je to čas, keď sa Dolnokubínčania, ale aj návštevníci z celej Oravy stretnú v srdci nášho mesta, porozprávajú sa, zabavia a spoločne vytvoria atmosféru, na ktorú sa vždy oplatí prísť,“ podotkol primátor.
Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Dolný Kubín Martina Mesárošová spresnila, že aj tento rok pripravili program, ktorý spája všetky generácie. „Popri koncertoch známych kapiel bude súčasťou jarmoku aj tradičný remeselný trh, atrakcie a pestrý program pre rodiny. Veríme, že nám bude priať aj počasie a centrum mesta opäť ožije skvelou atmosférou,“ doplnila.
Pre uľahčenie pohybu po meste počas jarmoku bude aj tento rok mestská hromadná doprava (MHD) zdarma. „V piatok aj v sobotu budú opäť všetky linky MHD premávať bezplatne. Náklady hradí mesto z výnosov z parkovania. Prosíme preto obyvateľov, ak je to možné, aby nechali svoje auto doma a využili túto možnosť,“ dodal Prílepok.
