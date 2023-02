Dolný Kubín si dal urobiť audit verejného osvetlenia, chce ušetriť

Dolný Kubín 28. februára (TASR) - Mesto Dolný Kubín už pozná výsledky auditu verejného osvetlenia. V najkritickejšom stave sú elektrické vedenia. Podľa odporúčaní životnosti technických zariadení by sa mali podzemné káble revidovať každých 40 rokov, sídliská ako Bysterec a Banisko už majú vedenia za hranicou svojej životnosti. Informácie TASR poskytol Martin Buzna z kancelárie vedenia mesta.



Primátor Ján Prílepok vysvetlil, že viac ako polovicu osvetlenia v meste už v posledných rokoch zrekonštruovali. Týkalo sa to najmä rozvádzačov, vedení alebo starých energeticky náročných svietidiel, ktoré vymenili za úsporné. "Stále nám však v meste ostáva množstvo bodov, ktoré nie sú vybavené novými svetlami. Práve na to sme mali audit, aby sme naplánovali, v akom rozsahu by sme mali ísť do rekonštrukcie. A to tak, aby sme neznížili komfort obyvateľov a zároveň ušetrili prostriedky," uviedol.



Mesto má viac než 2600 svetelných bodov, z ktorých je 1600 sodíkových. Ide o svetelné zdroje, ktoré spotrebujú pomerne veľa energie. Z pohľadu šetrenia energie audit radnici odporúča, aby pokračovala vo výmene svietidiel s vysokou spotrebou za svietidlá s LED technológiou a tiež aby rozdelila mesto na zóny. Vytvorili by sa tým oblasti s nízkou, strednou a vysokou intenzitou osvetlenia.



Samospráva na tento rok pripravuje projekt, ktorý kombinuje šetrenie energií so smart riešením. "Vhodnou investíciou do rekonštrukcie dokážeme ušetriť až 50 percent spotreby elektrickej energie," priblížil vedúci odboru miestneho hospodárstva na meste Miroslav Kosmeľ. Dodal, že projekt by mohol byť financovaný z avizovanej štátnej výzvy na modernizáciu verejného osvetlenia. Druhou možnosťou by bol úver, ktorý poskytuje Environmentálny fond s nízkou úrokovou sadzbou.