Dolný Kubín si pripomenie narodenie P. O. Hviezdoslava
Autor TASR
Dolný Kubín 2. februára (TASR) - Mesto Dolný Kubín si v pondelok pripomenie 177. výročie narodenia slovenského básnika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava. Tradičný Hviezdoslavov lampiónový sprievod rozžiari centrum mesta. Primátor mesta Ján Prílepok o tom informoval na sociálnej sieti.
Podujatie má v Dolnom Kubíne vyše storočnú tradíciu. „Symbolicky nadväzujeme na rok 1919, keď sa mešťania a študenti s fakľami v rukách vybrali k domu P. O. Hviezdoslava, aby mu osobne zablahoželali k jeho 70. narodeninám. Je pekné vedieť, že aj po vyše sto rokoch môžeme touto cestou kráčať znovu,“ priblížil Prílepok.
Lampiónový sprievod sa začne o 17.00 h pred Mestským kultúrnym strediskom, odkiaľ bude pokračovať ulicami mesta až na Hviezdoslavovo námestie. „Aby bolo naše stretnutie o niečo krajšie, prineste si, prosím, lampión na paličke, nie lietajúci. Práve tieto malé svetielka vytvoria tú pravú atmosféru,“ dodal primátor.
Organizátormi podujatia sú mesto Dolný Kubín, Mestské kultúrne stredisko, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Gymnázium P. O. Hviezdoslava a Oravská knižnica Antona Habovštiaka.
