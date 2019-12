Skauti odovzdali betlehemské svetlo primátorovi Dolného Kubína

Dolný Kubín 23. decembra (TASR) – Svetlo z Baziliky narodenia Pána v Betleheme v pondelok symbolicky odovzdali primátorovi Dolného Kubína Jánovi Prílepkovi skauti z 53. zboru Gentiana. Informoval o tom Martin Buzna z dolnokubínskeho mestského úradu.



"Ďakujem skautom, že opäť priniesli Betlehemské svetlo k nám na Oravu. Želám si, aby toto svetlo prinieslo do všetkých rodín pocit pokoja a lásky. Všetkým Dolnokubínčanom, ale aj všetkým ľuďom, prajem požehnané vianočné sviatky," povedal Prílepok.



Podľa koordinátora betlehemského svetla na dolnej Orave Matúša Mahúta roznášajú skauti deň pred Štedrým dňom betlehemské svetlo zhruba do 300 domácností v dedinách okolo Dolného Kubína. "Na Štedrý deň ho roznášame zhruba do 500 domácností v Dolnom Kubíne. Roznášanie betlehemského svetla pre nás znamená zaniesť ľuďom symbol pokoja, lásky a radostnej predzvesti Vianoc, aby mohli stráviť Vianoce s týmto svetlom a priblížiť si Ježišovo narodenie v Betleheme," uviedol Mahút.



Na Oravu prišiel tradičný symbol Vianoc vlakom z Kraľovian, kde si ho v sobotu (21. 12.) prevzali trstenskí skauti z rýchlika. "Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia, alebo či sú bez vyznania," dodal koordinátor betlehemského svetla na dolnej Orave s tým, že na rovnakých princípoch je postavený celosvetový skauting.