Dolný Kubín spustil ekologický zber použitých vianočných stromčekov

Dolný Kubín 9. januára (TASR) - Mesto Dolný Kubín opäť zabezpečuje ekologický zber živých vianočných stromčekov. Ako informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína, stromčeky budú spracované v kompostárni, kde sa premenia na užitočné živiny pre pôdu a vrátia sa späť do prírody.



"Chceme obyvateľom ponúknuť jednoduchý a ekologický spôsob, ako sa môžu rozlúčiť s vianočným stromčekom. Tie následne spracujeme na kompost, ktorý ďalej využijeme priamo v našom meste," uviedol primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.



Odzdobené stromčeky je potrebné položiť ku kontajnerom na odpad pri bytových domoch. "Dôležité je, aby boli stromčeky zbavené všetkých ozdôb, svetielok, girlánd či sladkostí. Zároveň prosíme, aby neboli vyhadzované do kontajnerov ani ponechané na chodníkoch, čo by mohlo obmedziť prístup k smetným nádobám," upozornil vedúci odboru dopravy a miestneho hospodárstva Mestského úradu Miroslav Kosmeľ.



Pre tých obyvateľov, ktorí nestihnú využiť pravidelný zvoz, je tu možnosť odovzdať stromčeky osobne v areáli Technických služieb Dolný Kubín. Táto služba je bezplatná a dostupná počas pracovných dní od 6.00 h do 13.30 h, v stredu až do 17.30 h a v sobotu od 8.00 h do 11.30 h.



Zvoz stromčekov sa zameriava najmä na oblasti s bytovými domami, kde obyvatelia nemajú možnosť využívať kompostéry.