Dolný Kubín uzatvoril detské a športové ihriská

Dolný Kubín 14. marca (TASR) - Mesto Dolný Kubín začalo v sobotu uzatvárať všetky detské a športové ihriská vo svojej správe. Opatrenie súvisí so zamedzením šírenia nového koronavírusu a bude platiť do odvolania. Informoval o tom Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.



Rodičom detí, ale aj všetkým obyvateľom dolnokubínska samospráva odporúča, aby sa v záujme prevencie proti novému koronavírusu nezdržiavali v kolektívoch a spoločný čas s rodinou radšej trávili doma.



"Sme si vedomí závažnosti aktuálnej epidemiologickej situácie na celom území Slovenska a snažíme sa promptne reagovať na všetky opatrenia. Situácia sa nám každý deň neustále mení a vyvíja," povedal primátor Ján Prílepok.



Samospráva si podľa neho uvedomuje aj to, že pohyb detí na čerstvom vzduchu je dôležitý. "Všetkých obyvateľov mesta však prosíme, aby v týchto dňoch radšej vyhľadávali miesta s nižšou koncentráciou ľudí a trávili čas doma. V tomto čase je naozaj dôležité, aby sme zodpovedne a v záujme bezpečnosti samých seba a svojho okolia obmedzovali pohyb vonku len na nevyhnutnú potrebu," dodal.



Všetky linky mestskej autobusovej dopravy v Dolnom Kubíne budú z dôvodu uzatvorenia všetkých škôl v meste Dolný Kubín od pondelka 16. marca do nedele 29. marca premávať v prázdninovom režime.



Z preventívnych dôvodov proti šíreniu nového koronavírusu je od piatka (13. 3.) až do odvolania uzatvorený zberný dvor v areáli Technických služieb mesta Dolný Kubín. Odvoz komunálneho odpadu a separovaného zberu budú zatiaľ realizovať podľa schváleného harmonogramu.