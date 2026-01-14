< sekcia Regióny
Dolný Kubín v súvislosti s mrazmi zintenzívnil pomoc ľuďom bez domova
Mesto pracuje s ľuďmi bez domova aj v teréne prostredníctvom terénnej sociálnej služby a krízovej intervencie.
Autor TASR
Dolný Kubín 14. januára (TASR) - Mesto Dolný Kubín v súvislosti s pretrvávajúcimi mrazmi zintenzívnilo pomoc ľuďom bez domova. V meste sa ich aktuálne nachádza približne tridsať. Ako TASR informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta, samospráva dlhodobo zabezpečuje fungovanie nocľahárne a nepretržite otvorenej ohrevne, kde poskytuje možnosť prenocovania, základnú hygienu, stravu, ošatenie a bezpečný priestor na zotrvanie počas dňa aj noci.
„Zima je pre ľudí bez domova najkritickejším obdobím. Našou prioritou je, aby v týchto dňoch nezostal nikto bez pomoci a bez možnosti bezpečne prečkať mrazivé noci. Pripomíname verejnosti, že namiesto peňazí je vhodnejšie ponúknuť ľuďom bez domova základné potraviny. Najlepšou pomocou je zároveň nasmerovať ich do mestského zariadenia na ulici M. R. Štefánika, kde majú k dispozícii strechu nad hlavou, hygienu a odbornú sociálnu pomoc,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.
Mesto pracuje s ľuďmi bez domova aj v teréne prostredníctvom terénnej sociálnej služby a krízovej intervencie. Pravidelný monitoring pomáha samospráve získať prehľad o ich pohybe, zdravotnom stave a aktuálnych potrebách. „Priamy kontakt v teréne je kľúčový. Umožňuje nám včas reagovať a ponúknuť pomoc skôr, než dôjde k ohrozeniu zdravia alebo života. Pracovníci sociálneho odboru, ale aj mestskej polície ľudí bez domova pravidelne monitorujú, aktívne ich oslovujú a pozývajú do nášho zariadenia, aj keď niektorí z nich pomoc dlhodobo odmietajú,“ priblížila vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny Katarína Trubanová.
Podľa jej slov má každý klient individuálny plán sociálnej práce a podstupuje konkrétne kroky, ktoré mu pomáhajú postaviť sa opäť na vlastné nohy. „Sociálni pracovníci mesta preto s klientmi vytvárajú plány sociálnej práce zamerané na postupné začleňovanie do pracovného aj spoločenského života. Klienti sa zapájajú do drobných obecných prác v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo do dobrovoľníckych aktivít zameraných na zveľaďovanie mesta,“ dodala Trubanová.
V poslednom období sa mestu podarilo umiestniť troch klientov do resocializačných zariadení a s ďalšími prebieha aktívna komunikácia. Resocializačný program trvá približne 18 mesiacov a je určený pre ľudí závislých od alkoholu alebo iných návykových látok.
Zariadenie nocľahárne pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii prijíma vecné dary určené na pomoc klientom zariadenia. „Veľmi si vážime ochotu obyvateľov pomáhať. V tomto období sú pre nás najviac potrebné teplé deky, ponožky, zimné oblečenie a trvanlivé potraviny. Ide o pomoc, ktorá sa k ľuďom bez domova dostane priamo a adresne,“ doplnila vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny.
