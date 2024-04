Dolný Kubín vlani znížil svoju zadlženosť takmer o šesť percent

Dolný Kubín 22. apríla (TASR) - Zadlženosť mesta Dolný Kubín sa vlani podarilo znížiť takmer o šesť percent. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta, ktorý v apríli schválili dolnokubínski poslanci.



Samospráva zároveň ukončila minulý rok s prebytkom takmer 1,4 milióna eur. Poslanci preto rozhodli o zapojení takmer 1,2 milióna eur do rôznych investičných akcií. Zvyšnú časť, približne 200.000 eur, si stále magistrát ešte chce ponechať ako rezervu.



Podľa primátora Jána Prílepka vznikol prebytok aj tým, že pri hospodárení v meste sú veľmi zodpovední. "Zadlženosť mesta je na rekordne nízkej úrovni 12 percent. Podarilo sa nám splácať úvery, a to nielen tie mestské, ale aj mestských firiem. Vysoká inflácia a nárast cien všetkých materiálov i práce nám komplikovali všetky rekonštrukcie. Tu sa nám podarilo šetriť vďaka dôslednému súťaženiu dodávateľov tak, aby sme pre mesto získali požadovanú kvalitu za čo najlepšiu cenu," vysvetlil.



Časť prác, najmä pri rekonštrukcii mestských bytov a budov radnica vykonala svojpomocne, čím ušetrila 50 percent rozpočtovaných prostriedkov.



Jednou z najväčších investičných akcií za minulý rok bola rekonštrukcia križovatky na ulici Aleja slobody za 725.000 eur, ktorá trvala približne päť mesiacov. V Materskej škole na ulici Odbojárov sa zas podarilo namontovať fotovoltické panely na strechy budov. Tie sú súčasťou projektu na zníženie energetickej náročnosti najväčšej škôlky v meste.