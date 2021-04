Dolný Kubín vyhlásil súťaž na rekonštrukciu zimného štadióna

Dolný Kubín 20. apríla (TASR) – Dolnokubínska radnica plánuje rekonštruovať zimný štadión. Predpokladanú investíciu vyše 553.000 eur by samospráva chcela financovať z vlastných zdrojov a dotácie z Fondu na podporu športu. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa, záujemcovia môžu ponuky predkladať do utorka 27. apríla.



"V prípade, že budeme vo výzve z Fondu na podporu športu úspešní a začneme realizovať rekonštrukciu, pozostávať bude z troch častí. Najdôležitejšou pre mesto je vyriešenie chladiarenskej technológie, ktorá je jednak zastaraná, ale aj dosť nebezpečná, pretože obsahuje šesť ton čpavku. V ďalších etapách by išlo o renováciu osvetlenia ľadovej plochy a prestavbu šatní a sociálnych zariadení," uviedol primátor mesta Ján Prílepok.



Podľa Prílepka je dôležité, aby mesto získalo kvalitného dodávateľa za čo najlepšiu cenu. Ušetrené peniaze chcú investovať do iných potrieb mesta. "Súťaž sme sa rozhodli nastaviť tak, že jeden uchádzač sa nemusí uchádzať o všetky tri rekonštrukčné práce. Dávame takto šancu aj menším firmám, ktoré by sa mohli uchádzať nie o celú zákazku, ale napríklad len o realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení," vysvetlil.



Strojovňa chladenia na zimnom štadióne je v prevádzke už viac ako 27 rokov. "Začali sa v nej prejavovať poruchy a aj malé úniky čpavku. Preto je prvoradým a základným faktorom, aby sme dokázali znížiť jeho objem zo šiestich ton zhruba na jeden až jeden a pol tony. Prevádzka tak bude oveľa bezpečnejšia," povedal správca športových zariadení na zimnom štadióne Štefan Belvončík.



Radnica ráta s realizáciou do piatich mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom. Predpokladaný termín začatia prác je najskôr od 1. júla.