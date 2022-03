Vynovený štadión v Dolnom Kubíne cez víkend otvoria pre korčuliarov

Dolný Kubín 26. marca (TASR) – Rekonštrukcia zimného štadióna v Dolnom Kubíne za takmer 700.000 eur je na konci, práce trvali celú zimnú sezónu. Vynovený športový stánok si môžu obyvatelia prísť pozrieť tento víkend, radnica pre nich organizuje verejné korčuľovanie.



"Korčuľovanie bude pre všetkých zdarma až do konca apríla. Ide o formu poďakovania za trpezlivosť počas rekonštrukcie," uviedol pre TASR zástupca primátora Matúš Lakoštík. V sobotu sa bude podujatie konať od 17.00 do 19.00 h, v nedeľu (27. 3.) od 13.00 do 14.30 h a od 15.00 do 16.30 h.



Štadión má zrekonštruované šatne, ktoré sú plne bezbariérové. Pribudlo moderné osvetlenie, nová rolba, obnovy sa dočkala aj strojovňa chladenia. "Nový systém chladenia je bezúdržbový, úspornejší a na svoj chod potrebuje už len 1,5 tony čpavku. To je oproti starému systému, kedy bolo potrebných šesť ton čpavku, zníženie o 75 percent," skonštatoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



Predpokladaná hodnota rekonštrukcie športoviska bola viac ako 800.000 eur. Verejným obstarávaním sa ju samospráve podarilo znížiť na približne 690.000 eur. Polovicu sumy hradil Fond na podporu športu, druhú polovicu zaplatilo mesto zo svojich prostriedkov.