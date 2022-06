V Dolnom Kubíne v Parku Martina Kukučína majú letnú čitáreň

Dolný Kubín 12. júna (TASR) – Drevený altánok v Parku Martina Kukučína v Dolnom Kubíne sa zmenil na sídlo letnej čitárne. Obyvatelia aj návštevníci mesta v ňom môžu stráviť voľné dni čítaním či listovaním v knihách. Ako priblížil Peter Jonák z občianskeho združenia Krajší Kubín, aktivitu organizujú už štvrtý rok.



Altánok stojí v blízkosti hlavného pešieho koridoru pre ľudí v meste. Voľný čas tu trávia najmä rodiny s deťmi, ktoré navštevujú susediacu páviu voliéru. Čitáreň je vybavená kreslami a knižnicou. "Začali sme s tým v roku 2018 a v tejto tradícii chceme pokračovať. Dolnokubínčania, školy i deti môžu do čitárne darovať knižku s venovaním, je to pekné gesto. Alebo si môžu len tak prísť niečo prečítať. Máme tu do sto rôznych kníh, každá z nich je pre nás vzácna," priblížil Jonák. Doplnil, že pôvodným zámerom vzniku čitárne bolo prilákať Dolnokubínčanov do parku, kde môžu spoločne stráviť voľný čas.



Letná čitáreň je spojená s podujatím Leto v parku, ktoré sa začína na konci školského roka a trvá do konca leta. Ide o zážitkový program plný aktivít pre rodiny s deťmi i verejnosť, ktorý pripravujú každú prázdninovú stredu v Parku Martina Kukučína. Podľa Jonáka podujatie Leto v parku nadväzuje na projekt letnej čitárne, ktorý chceli spestriť, rozšíriť a obohatiť. Pri príprave podujatia spolupracuje občianske združenie s mestom. To tohtoročné sa uskutoční aj na Hviezdoslavovom námestí.