Dolný Kubín zabezpečuje ekologický zber živých vianočných stromčekov
Autor TASR
Dolný Kubín 13. januára (TASR) - Mesto Dolný Kubín aj tento rok zabezpečuje ekologický zber živých vianočných stromčekov po sviatkoch, ktorý sa v spolupráci s Technickými službami Dolný Kubín začal v pondelok (12. 1.). Ako TASR informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta, stromčeky budú spracované v kompostárni, kde sa premenia na kompost a vrátia sa späť do prírody ako cenné živiny pre pôdu.
„Po sviatkoch chceme obyvateľom uľahčiť ekologické nakladanie s ich vianočnými stromčekmi. Zároveň ich spracovaním na kompost získame materiál, ktorý následne využijeme priamo v našom meste,“ uviedol primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.
Odzdobené vianočné stromčeky majú Dolnokubínčania ukladať ku kontajnerom na odpad pri bytových domoch. „Dôležité je, aby boli stromčeky zbavené všetkých ozdôb, svetielok, girland či sladkostí. Zároveň prosíme obyvateľov, aby stromčeky nevyhadzovali do kontajnerov ani ich nenechávali na chodníkoch, kde by mohli obmedzovať prístup k smetným nádobám,“ upozornil konateľ Technických služieb Dolný Kubín Pavol Heško s tým, že správnym uložením stromčekov môžu obyvatelia výrazne pomôcť k hladkému priebehu zberu a aj následnému spracovaniu.
Obyvatelia, ktorí nestihnú využiť pravidelný zvoz, môžu vianočné stromčeky bezplatne odovzdať osobne v areáli Technických služieb Dolný Kubín. Zber stromčekov je zameraný najmä na lokality s bytovými domami, kde obyvatelia nemajú možnosť využívať vlastné kompostéry.
