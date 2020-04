Dolný Kubín začal s dezinfekciou vybraných verejných priestorov

Dolný Kubín 1. apríla (TASR) - Mesto Dolný Kubín pristúpilo od stredy k dezinfekcii vybraných verejných priestorov účinným prostriedkom proti baktériám a vírusom. Ten by mal zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Dezinfekciu budú robiť opakovane minimálne jedenkrát do týždňa, v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie podľa potreby aj viackrát. TASR o tom informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



Až do odvolania bude dolnokubínska radnica takýmto spôsobom čistiť 26 autobusových zastávok vrátane medzimestských zastávok na stanici. Prioritne pôjde o sedacie plochy, označníky, odpadkové koše a lavičky. Dezinfikovať však budú aj niekoľko schodísk s držadlami. "Podarilo sa nám zohnať prípravok, ktorý je vhodný na takéto použitie. Rozhodli sme sa ho aplikovať na tie najfrekventovanejšie miesta, kde je riziko nákazy naozaj vysoké. Toto preventívne opatrenie môže mať vplyv na spomalenie šírenia nového koronavírusu," povedal primátor mesta Ján Prílepok.



Dezinfekciu budú aplikovať aj na lavičky a niekoľké schodiská. "Stroj používa vysoko výkonný motorový rosič predurčený na veľkoplošnú aplikáciu prostriedkov na ochranu rastlín alebo na odburiňovanie. S dosahom až 14,5 metra a komfortnou výbavou umožňuje efektívnu a sily šetriacu prácu. Výhodou je, že ho je možné používať aj na odstraňovanie lístia v jesennom období z chodníkov, parkov alebo iných spevnených plôch," ozrejmil vedúci odboru miestneho hospodárstva na mestskom úrade Miroslav Kosmeľ.



Dezinfekciu robí pracovník mesta v spolupráci so zamestnancom technických služieb. Zástavky budú po dobu uschnutia prípravku zabezpečené informačnou páskou, ktorú po uschnutí odstránia. "Prosíme obyvateľov, aby sa nepohybovali v okolí práve dezinfikovaných plôch a nedotýkali sa povrchov, kým roztok neuschne. V opačnom prípade by dezinfekcia nemala význam," dodal Kosmeľ.