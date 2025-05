Dolný Kubín začal s opravami ciest a obnovou dopravného značenia

Dolný Kubín 12. mája (TASR) - Mesto Dolný Kubín začalo s opravami ciest a obnovou dopravného značenia. Ako informoval primátor mesta Ján Prílepok na sociálnej sieti, po Veľkej noci sa rozbehla výroba asfaltu, a tak mohli začať s opravami ciest a chodníkov.



Okrem celomestského odstraňovania výtlkov sa aj tento rok samospráva pripravuje na komplexnejšie opravy niektorých úsekov. „Samozrejme, vedeli by sme a aj by sme chceli opraviť omnoho viac, no každoročne sme limitovaní finančnými možnosťami nášho rozpočtu. Snažíme sa však zo spoločných zdrojov priniesť čo najväčší úžitok pre všetkých,“ dodal primátor.