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Dolný Kubín začal s výstavbou prvého úseku novej cyklotrasy

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Podľa primátorových slov budú mať na Orave možnosť čerpať eurofondy aj na budovanie ďalších úsekov cyklotrasy od Trstenej po Vyšný Kubín a ďalej cez Jasenovú na Liptov.

Autor TASR
Dolný Kubín 25. júla (TASR) - Mesto Dolný Kubín začalo s výstavbou prvého úseku novej cyklotrasy. Jej súčasťou bude aj úplne nové, 100 metrov dlhé a štyri metre široké premostenie do mestskej časti Záskalie. Ako informoval primátor mesta Ján Prílepok na sociálnej sieti, na projekt vybudovania cyklotrasy sa podarilo samospráve získať 2,7 milióna eur z externých zdrojov - eurofondov a Fondu na podporu cestovného ruchu.

Ide o kľúčovú prvú časť, ktorá v budúcnosti prepojí celé mesto od Kňažej cez Mokraď, Záskalie, Staré mesto až po Banisko, a bezpečne napojí aj sídlisko Bysterec a Brezovec,“ priblížil Prílepok s tým, že začatiu výstavby úseku cyklotrasy predchádzalo náročné majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a získavanie prísnych povolení v chránenom území Natura 2000.

Doplnil, že Dolnokubínčania cyklotrasou získajú priame a bezpečné prepojenie centra mesta s priemyselnou zónou pre všetkých, ktorí chcú cestovať do práce na bicykli. „Zároveň sa stávame súčasťou veľkej medzinárodnej cyklotrasy okolo Tatier. To znamená viac slovenských aj poľských turistov, ktorí u nás prenocujú a priamo tak podporia náš lokálny cestovný ruch a miestnych podnikateľov,“ podotkol.

Podľa primátorových slov budú mať na Orave možnosť čerpať eurofondy aj na budovanie ďalších úsekov cyklotrasy od Trstenej po Vyšný Kubín a ďalej cez Jasenovú na Liptov.
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