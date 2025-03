Dolný Kubín začne s rekonštrukciou domu smútku

Dolný Kubín 14. marca (TASR) - Mesto Dolný Kubín ešte koncom minulého roka vyhlásilo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa rekonštrukcie domu smútku na hlavnom cintoríne, ktorý bol postavený v 70. rokoch minulého storočia. Predpokladaná hodnota zákazky podľa projektovej dokumentácie presiahla 650.000 eur. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.



Vďaka výberu cez vestník verejného obstarávania sa do súťaže mohli zapojiť firmy z celého Slovenska, čo umožnilo znížiť celkovú cenu o takmer 160.000 eur. Ďalších 50.000 eur samospráva ušetrí vďaka dotácii od Úradu vlády SR, ktorú získala z výjazdového rokovania vlády na Orave v minulom roku. Víťazná firma ponúkla cenu 492.000 eur vrátane DPH. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je v septembri.



"Okrem zlepšenia energetickej efektívnosti budovy sa v rámci obnovy zameriavame aj na nové verejné toalety pre návštevníkov či lepšiu tepelnú pohodu vďaka zatepleniu. Cieľom je skvalitnenie podmienok pre poslednú rozlúčku - nielen pre smútiacu rodinu a návštevníkov, ale aj pre tých, ktorí sa starajú o priebeh obradu," uviedol primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.



Prevádzka domu smútku je podľa samosprávy energeticky neefektívna a zastaraná. Rekonštrukcia má priniesť modernizáciu s minimálnymi zásahmi do nosných konštrukcií.



"Práce zahŕňajú úpravu vstupu do obradnej siene zrušením zádveria a zmenu dispozície prevádzkovej časti. Súčasťou rekonštrukcie je aj vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy a do hygienických priestorov pre verejnosť, zateplenie fasády a strechy obradnej časti, výmena všetkých výplní otvorov a nové vnútorné rozvody inžinierskych sietí. V obradnej sieni bude elektrické podlahové vykurovanie. Ostatné priestory budú vykurované elektrickými nástennými konvektormi," vysvetlila vedúca odboru výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne Jana Šaligová.



Počas stavebných prác budú pohrebné obrady presunuté do domu smútku v mestskej časti Mokraď.