Dolný Kubín zaznačil miesta s kvitnúcimi záhonmi do kvetinovej mapy

Dolný Kubín 2. mája (TASR) – Lokality so zakvitnutými kvetinovými záhonmi v Dolnom Kubíne zaznačili do špeciálnej mapy. Obyvateľom a návštevníkom mesta pomôže nájsť zasadené kvety.



"Aj takýmto spôsobom chceme ľuďom spríjemniť prechádzku naším mestom," povedal v utorok pre TASR dolnokubínsky primátor Ján Prílepok. Mapa má podľa jeho slov slúžiť na to, aby si obyvatelia mohli v prípade záujmu prezrieť všetky záhony.



Samospráva začala kvety postupne sadiť v uplynulých rokoch. Výsadbou chce zatraktívniť a skrášliť trávnaté plochy v rôznych častiach mesta. Kvety by mali kvitnúť do konca mája.



Už existujúce záhony v meste sa tento rok rozšírili o dva nové. "Jeden sa nachádza na Námestí slobody pred mestským kultúrnym strediskom. Druhý záhon pribudol v mestskej časti Medzihradné, členovia mestského výboru si ho vytvorili z vlastných prostriedkov," dodal primátor.