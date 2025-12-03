< sekcia Regióny
Dolný Kubín: Žiaci vyzdobili stromčeky v Parku Martina Kukučína
Témou tohtoročnej výzdoby stromčekov sú retro Vianoce. Riaditeľka podotkla, že témou sa chcú vrátiť do minulosti a pripomenúť si, ako ľudia kedysi prežívali Vianoce.
Autor TASR
Dolný Kubín 3. decembra (TASR) - Žiaci z 15 materských škôl (MŠ) a základných škôl (ZŠ) z Dolného Kubína a jeho okolia v stredu vyzdobili stromčeky v tamojšom Parku Martina Kukučína ozdobami z prírodného alebo odpadového materiálu. Siedmy ročník podujatia sa konal v rámci projektu Eko Vianoce, ktorý má podporiť ekologickú a environmentálnu výchovu u detí.
„Snažíme sa u detí rozvíjať ekologické cítenie aj v tomto období Vianoc a adventu a zároveň im vysvetliť, že môžeme ekologicky myslieť napríklad aj tým, že tie ozdoby na stromček alebo nejaké adventné ozdoby si vieme vyrobiť doma z prírodného alebo odpadového materiálu,“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ Kňažia Andrea Kereškényiová.
Témou tohtoročnej výzdoby stromčekov sú retro Vianoce. Riaditeľka podotkla, že témou sa chcú vrátiť do minulosti a pripomenúť si, ako ľudia kedysi prežívali Vianoce. „Možno tie Vianoce boli jednoduchšie, chudobnejšie, ale o to viac sa ľudia na to tešili, prežívali to, nebol taký predvianočný zhon, ale skôr sa ľudia stretávali, pomáhali si a boli k sebe milší,“ dodala Kereškényiová.
„Snažíme sa u detí rozvíjať ekologické cítenie aj v tomto období Vianoc a adventu a zároveň im vysvetliť, že môžeme ekologicky myslieť napríklad aj tým, že tie ozdoby na stromček alebo nejaké adventné ozdoby si vieme vyrobiť doma z prírodného alebo odpadového materiálu,“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ Kňažia Andrea Kereškényiová.
Témou tohtoročnej výzdoby stromčekov sú retro Vianoce. Riaditeľka podotkla, že témou sa chcú vrátiť do minulosti a pripomenúť si, ako ľudia kedysi prežívali Vianoce. „Možno tie Vianoce boli jednoduchšie, chudobnejšie, ale o to viac sa ľudia na to tešili, prežívali to, nebol taký predvianočný zhon, ale skôr sa ľudia stretávali, pomáhali si a boli k sebe milší,“ dodala Kereškényiová.