Dolný Kubín získal defibrilátor ako symbol vďaky za podporu parašportu

Dolný Kubín 6. júna (TASR) - Mesto Dolný Kubín si 4. júna prevzalo od Slovenského paralympijského výboru (SPV) automatický externý defibrilátor (AED) ako symbol vďaky za dlhoročnú spoluprácu v oblasti podpory parašportu pri príležitosti slávnostného otvorenia výstavy 30 rokov Nezlomní. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.



Zariadenie, ktoré môže v kritických okamihoch zachrániť ľudský život, odovzdal primátorovi mesta Jánovi Prílepkovi predseda SPV Ján Riapoš. Defibrilátor bude umiestnený na verejne prístupnom mieste v meste, kde bude pripravený pomôcť v prípade núdze.



Primátor mesta v rámci svojho príhovoru predstavil aj dve významné podujatia, ktoré Dolný Kubín v najbližších mesiacoch čakajú. „V auguste sa uskutočnia historicky prvé Majstrovstvá sveta žien v parahokeji a začiatkom októbra sa do mesta opäť vrátia Medzinárodné športové hry telesne znevýhodnenej mládeže. Minulý rok sa na nich zúčastnilo viac než 200 športovcov zo štyroch krajín V4,“ priblížil Prílepok.



Výstava Nezlomní je podľa mesta silným gestom úcty všetkým osobnostiam a športovcom, ktorí napriek zdravotným prekážkam dosahujú mimoriadne výkony a inšpirujú celé Slovensko. „Výstava vznikla pri príležitosti 30. výročia založenia SPV v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. Sprístupnená je v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea v Bratislave a potrvá do 19. októbra,“ dodal Buzna.