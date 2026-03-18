Dolný Kubín získal diaľkový autobus pre zdravotne znevýhodnených
Špeciálne upravený autobus umožní spoločné cestovanie za športom, kultúrou či zážitkami ľuďom s pohybovými ťažkosťami, pre ktorých bola doteraz podobná doprava prakticky nedostupná.
Autor TASR
Dolný Kubín 18. marca (TASR) - Mesto Dolný Kubín získalo nový špecializovaný diaľkový autobus pre zdravotne znevýhodnených. Autobus je prispôsobený na prepravu osôb na invalidnom vozíku a bude slúžiť ľuďom s pohybovými ťažkosťami z celého Slovenska. Disponuje nástupnou plošinou pre vozíčkarov, bezbariérovým priestorom a tiež toaletou prispôsobenou pre zdravotne znevýhodnených cestujúcich.
„Dolný Kubín sa dlhodobo snaží vytvárať prostredie, kde majú všetci ľudia rovnaké možnosti bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie. Tento autobus je ďalším krokom v budovaní inkluzívneho mesta a zároveň súčasťou širšej vízie vytvoriť v Dolnom Kubíne unikátne inkluzívne olympijské a paralympijské centrum,“ uviedol primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.
Autobus v hodnote viac ako 660.000 eur sa stane majetkom mesta, ktoré ho bude prevádzkovať. „Na Slovensku dnes prakticky neexistuje možnosť, aby mohli ísť viacerí hendikepovaní a zdraví niekam spoločne. Či už sú to športovci, deti, ale napríklad aj seniori z domova seniorov nemôžu ísť spolu na výlet, ak sú medzi nimi ľudia odkázaní na invalidný vozík. Práve tento autobus takúto formu spoločného cestovania umožní a vytvorí úplne nové možnosti, ktoré na Slovensku doteraz chýbali,“ doplnil Prílepok.
Špeciálne upravený autobus umožní spoločné cestovanie za športom, kultúrou či zážitkami ľuďom s pohybovými ťažkosťami, pre ktorých bola doteraz podobná doprava prakticky nedostupná. „Pre parašport tento autobus vytvára úplne nové možnosti, či už ide o cesty na turnaje, tréningové kempy alebo spoločné podujatia. Zároveň je to jasný signál, že Dolný Kubín berie inklúziu vážne a chce vytvárať prostredie, kde majú všetci rovnakú šancu byť aktívnou súčasťou spoločnosti,“ priblížil generálny manažér slovenskej parahokejovej reprezentácie Miroslav Dráb.
Autobus bude uvedený do prevádzky po splnení všetkých administratívnych podmienok. Všetky potrebné informácie získajú záujemcovia na internetovej stránke www.parabus.sk.
Odovzdanie autobusu je súčasťou spolupráce medzi mestom Dolný Kubín, Slovenským olympijským a športovým výborom, Slovenským paralympijským výborom, Žilinským samosprávnym krajom a Nadáciou Kia Slovakia, ktorá bola potvrdená podpisom memoranda o spolupráci. Cieľom tejto iniciatívy je vybudovanie unikátneho inkluzívneho olympijského a paralympijského centra v Dolnom Kubíne.
